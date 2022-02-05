شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي وفضل ونبيل الحلفاوي يهنئون الأهلي بتلك الكلمات بعد الفوز والتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من المشاهير واللاعبين على الاحتفاء بفوز الأهلى على فريق مونتيري بكأس العالم للأندية، ومن ثم التأهل لنصف نهائي البطولة، لملاقاة فريق بالميراس، وكتب حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوى على "إنستجرام": "مبروك لرجالة الاهلي وبالتوفيق في الماتش اللي جاي"، في حين كتب لاعب الاهلى السابق محمد فضل في رسالة إلى محمد هانى: "مبروك يا حبيبي وربنا يكملها على خير، بداية قوية ولكن القادم أصعب وانت قدها جداً".



فضل وهانى

أما الفنان نبيل الحلفاوي فكتب من خلال تغريدة: "شكرا علي لطفي. كنت في الموعد، شكرا محمد هاني، قذيفة متقنة، شكرا للقائد ربيعة، شكرا لمعلول. دوما كما عهدناك؟، شكرا لكل الرجال، علامات الاستفهام على من كنا نتوقع منهما أكثر بدون تسميات؟، وعن أخطاء ساذجة غفرها عزم لا يلين وروح عالية استلهموها من الاسم والتاريخ".



نبيل الحلفاوى على تويتر

وعلقت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على فوز الأهلى على مونتيرى المكسيكى في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية.

ونشرت صفحة الكاف على موقع "تويتر"، صورا للنادى الأهلى معلقا عليها: "تهانينا لبطل إفريقيا على الفوز الافتتاحي في كأس العالم للأندية! كل التوفيق في مباراة نصف النهائي".