شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى سابع حارس فى تاريخ الأهلي يشارك بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح على لطفى سابع حارس في تاريخ الأهلي يشارك في مونديال الأندية حينما زاد عن عرين الأهلي أمام مونتيري في اللقاء الذى جمع الفريقين، اليوم، السبت، على استاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وشارك في حراسة مرمى الأهلي قبل لطقى ستة حراس مرمى، أكثرهم مشاركة شريف إكرامي وأمير عبد الحميد برصيد أربع مباريات، وكل من عصام الحضري ومحمد الشناوي برصيد ثلاث مباريات، ومحمود أبو السعود مباراتين، وشارك نادر السيد في مباراة واحدة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

فيما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.