شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: أتفاءل بابنتى "مكة" عندما تدعو لى وتمنيت تواجد أسرتى في مباراة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، أنه يتفاءل دائما بدعاء أبنته مكة الكبرى خلال حديثه معه عقب الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية وملاقاة السنغال غدا.

وقال محمد صلاح، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى للمباراة النهائية أمام السنغال: "كنت أتمنى تواجد أسرتى غدا بملعب المباراة ولكن صعوبة الطيران والبلد فضلت عدم تواجدهم، ولكن دعمهم القوى لى خلال الحديث معهم هاتفيا".

ويطمح منتخب مصر فى التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ33 المقامة بالكاميرون بالفوز على السنغال فى المواجهة المحدد لها التاسعة مساء غد، الأحد، فى نهائى المنافسة الأفريقية، بعد نجاحه فى تقديم أفضل العروض فى أدوار خروج المغلوب بالفوز على كوت ديفوار والمغرب والكاميرون للوصول للنهائى.

كما يسعى منتخب مصر للتكشير عن أنيابه بالتفوق على السنغال قبل مواجهتى المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 24 مارس، على أن تقام المباراة الثانية فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.