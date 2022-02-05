شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: هدفنا تخطي بالميراس والصعود لنهائي المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس العالم للأندية والصعود لنصف نهائي مونديال الأندية.

وقال الشحات، خلال تصريحات تليفزيونية: "سعيد بالعودة إلى الإمارات بلدي الثانية وكذلك سعيد بالعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية هنا، وسعداء بالفوز وقادرين على الفوز في المباراة القادمة".

وكشف الشحات أن فريقه كان يضغط من ثلث الملعب أمام مونتيري، وهو ما أعطانا راحة، وكنا نعتمد على الهجمة المرتدة، ووصلنا مرماهم كثيرا، ولكن لم نكن موفقين في إنهاء البعض منها.

وأضاف: "كان هناك تواصل مع زملائنا في المنتخب وباركنا لهم على الأجواء والمكسب ونتمنى لهم التوفيق في مباراة الغد والتتويج ببطولة أمم إفريقيا".

وتابع: "نتوقع أن يلعب بالميراس بشكل مختلف ويلعب بغل ولكن هدفنا الفوز عليهم والصعود للمباراة النهائية".