شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يعادل رقم فلافيو وبركات فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع وليد سليمان لاعب النادي الأهلي رصيده من المشاركات في كأس العالم للأندية إلى 6 مشاركات، ليتساوى مع عدد مشاركاته مع الثنائي أمادو فلافيو ومحمد بركات نجمي الأهلي المعتزلين.

ونزل سليمان بديلاً في آخر دقائق مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، في اللقاء الذى جمع الفريقين، اليوم، السبت، على استاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

فيما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.