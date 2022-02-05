شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد عادل عبد المنعم بكدمة في العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الإسماعيلي، لكدمة في العضلة الأمامية، وذلك على هامش مشاركته في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم أمام فريق القناة.

هذا ومن المقرر أن يخضع حارس مرمي الدراويش للأشعة من أجل تحديد مدة غيابه عن صفوف الفريق.

وكان ”عبد المنعم” قد شارك في المباراة الودية التي أقيمت اليوم مع القناة، وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، ضمن الاستعداد لمواجهة فيوتشر يوم الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويذكر أن محمد فوزي حارس المرمي يعاني أيضًا من إصابته في الركبة، ويحتاج عشرة أيام قبل العودة للانتظام بالتدريبات حسب تصريحات الجهاز الطبي للدراويش.