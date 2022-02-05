شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: الأهلى بمن حضر كلمة تعودت عليها من سن الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رامي ربيعة، مدافع الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف والصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

قال ربيعة خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي بمن حضر كلمة متربيين عليها وفي الأهلي منذ أن كنت في سن 8 أعوام ومتعود على كلمة الأهلي بمن حضر رغم وجود غيابات لوجود اللاعبين الدوليين مع المنتخب وأتمنى فوزالفراعنة بلقب أمم إفريقيا والتتويج باللقب الثامن في تاريخه والعودة من الكاميرون بكأس البطولة".

تابع: "ألعب للمرة الرابعة في كأس العالم للأندية ولعبت 3 مرات مع مونتيري وخسرت مرتين وكان لدي حافز لي ولزملائي أن الثالثة ثابتة وأن نفوز عليهم في هذه المباراة رغم الظروف المحيطة".

وشدد على أن التركيز أمام بالميراس سيكون بشكل أعلى والمباراة ستكون صعبة ولابد من التحضير مبكرًا لهذه المباراة".

أردف: "نركز في المباراة القادمة وأغلقنا صفحة الفوز على مونتيري من أجل التحضير لمباراة بالميراس الذي سيكون مركز للغيابة معنا لاسيما بعدما تغلبنا عليه في النسخة الماضية".