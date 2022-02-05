"على بالميراس أن يستعد لنا".. موسيماني يتحدث في 5 اتجاهات عقب الفوز على مونتيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأنه لن يخسر شيء في مواجهة بالميراس البرازيلي، مؤكدا على احترامه للمنافس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لكن لن يبالغ في الاحترام.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على مونتيري المكسيكي: "بالطبع المباراة كانت صعبة للغاية جدا بالنسبة لنا لأننا نلعب أمام أبطال القارات، وهذا الأمر ليس سهلا على الإطلاق، الجماهير كانت رائعة، ونلعب أمام منافسين بميزانية قد تكون 10 أضعاف ميزانيتنا لكن كرة القدم تلعب على الأرض".

تأثير الغيابات

تحدث الجنوب إفريقي عن تأثر الفريق بالغيابات، قائلًا: "الجميع يعلم أن هناك 7 لاعبين لن يكونوا معنا، إضافة إلى لاعبين أصيبا في المباراة أحدهماا كان ينبغي أن يشارك كلاعب وسط وبالتالي كان يجب ان نتأقلم مع الوضع وبالتالي وضعنا بعض الضوابط واعتمدنا على العناصر المتاحة وكنا نستعد للمباراة وبعد أسبوع ونصف أصبحوا أكثر قوة".

وتابع: "كان يجب أن نفوز بهذه المباراة في الشوط الأول كي أكون أمينا لأننا حصلنا على العديد من الفرص في المباراة، وفي الشوط الثاني كانت الفرص أقل".

وأضاف: "هناك عناصر تمثل منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا، وتعاملنا مع الأهلي، والمباراة في النهاية كانت رائعة".

التضحية بالأفارقة

انتقل للحديث عن منافسه في نصف النهائي: "بالميراس فريق كبير بكل تأكيد، لكننا أيضا فريق كبير وهذا ما يمكن أن تراه".

وواصل: "ماذا يمكن أن نفعل إذا كان كاف وفيفا ينظمان المباريات بشكل متعارض، لكن دائما يتم التضحية بأفريقيا عندما يتم الحديث عن هذا الأمر، ما هي المعايير التي تم العمل بها في وضع هذه الأجندة؟، نحن لا نعمل في السياسة لكن المعيار في التعامل بين الأفارقة والأوروبيين أمر واضح لا يمكن أن نخفيه".

روح الأهلي

انتقل للحديث عن روح النادي الأهلي، قائلًا: "العالم العربي يعلم روح وعقلية الأهلي، عندما أتيت هنا تعلمت هذا الأمر، مع الأهلي كل شيء ممكن، يمكن أن نفوز في آخر دقيقة ونقاتل حتى أخر دقيقة، هذا ما تتعلمه في الأهلي، لا يمكن أن تواجه الأهلي وتقول أنك ستفوز، البايرن سجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 وهو بكامل نجومه، ونحن نقاتل ونقدم أفضل جهد ممكن".

وأردف: "شاهدنا 5 مباريات لمونتيري من أجل التعرف على الفريق، وشاهدنا المهاجم الذي لعب مع المكسيك، والمدافع الذي أصيب بفيروس كورونا، لقد قمنا بالبحث ونحن نعلم كل لاعب في الفريق وكافة التفاصيل من أجل الاستعداد للمباراة، نحن نقوم بعملنا ونعلم كيف لعب مونتيري".

ثأر بالميراس

وفيما يتعلق بفارق المستوى، وكيف لعب أمام مونتيري، أكد موسيماني: "نحن لم نمتلك القدرات التي تؤهلنا لمجاراة أسلوب لعبهم لغياب عدد كبير من اللاعبين، وكان علينا أن نكون أكثر عمقا والتعامل مع الموقف، والمباراة أتت بالكامل بالصورة التي توقعنا أن تكون عليها".

واستكمل: "عليكم أن تسألوا بالميراس كيف سيستعد لمواجهة الأهلي، نحن يمكن أن نحقق مكاسب لكن ليس لدينا ما نخسره، هم المطالبون بتحقيق الفوز، داخل الملعب اسمك لا يهم، لكن أهم شيء أن تبذل الجهد".

واستفاض قائلًا: "الموسم الماضي المباراة أمام بالميراس كانت في غاية الصعوبة، وحققنا الفوز من خلال ركلات الترجيح، وبالتأكيد اللعب أمام بالميراس يعني أننا سنواجه فريقا في غاية الصعوبة، نحن نحترم بالميراس لكننا لا نبالغ في الاحترام".

دعم الجمهور

أما فيما يتعلق بدعم الجمهور فقال: "الجمهور اليوم هو نفسه الذي حضر لدعمنا أمام بايرن ميونيخ، لكن هذا ليس في المباراة فقط لكن أمام المطار وفي الفندق، الأهلي فريق كبير أنا افتخر أنني المدير الفني للأهلي وأنني أول إفريقي يدرب الأهلي، هذا النادي تأسس عام 1907 ويمكن أن تتفهم الضغوط والتشكيك في قدرتي على القيام بالعمل المطلوب".

واختتم قائلًا: "لقد أتينا هنا وحققنا 5 ميداليات من البطولات الدولية، ونحن سعداء بالتواجد هنا ونؤدي عمل جيد، والأهلي فريق كبير يجب أن تقوده للفوز ونحن نفوز، الفجوة في المستوى بين القارات أصبحت قليلة، والأندية الكبرى لم تعد تضمن الفوز إذا كان المنافس يستعد بشكل جيد للمباراة".