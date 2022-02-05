عبر نايل سات.. قناة مجانية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت قناة "الجزائرية الأرضية" نقل لقاء مصر والسنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليًا.

ويستعد منتخب لمواجهة السنغال غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي بنهائي أمم أفريقيا.

ويأتي تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

وكانت الجزائرية الأرضية قامت ببث مباراتي مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 والكاميرون في نصف النهائي، إلا أنها لم تقم بنقل لقاء المغرب في ربع النهائي.

يُذكر أن التلفزيون الجزائري اتجه لبث مباريات المنتخبات العربية في بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع منتخب الجزائر المسابقة من الدور الأول.