حسين الشحات: مواجهة بالميراس صعبة.. وهدفنا الفوز عليهم مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق حسين الشحات لاعب الأهلي على فوز فريقه أمام مونتيري المكسيكي في إطار الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية، والتاهل إلى نصف نهائي البطولة.

وفاز الأهلي بطل إفريقيا على مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي ببطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وبهذا الفوز، يتأهل الأهلي إلى المربع الذهبي لمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، ليضرب موعدا أمام بالميراس البرازيلي بطل كونميبول في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الشحات في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية:" مبروك لنا ولجمهور الأهلي، سعيد لعودتي إلى الإمارات واللعب هنا مجددا فهذه بلدي الثاني".

وأضاف:"سعيد لتحقيق الفوز على مونتيري، كنا نلعب بطريقة الدفاع من ثلث الملعب وهذا منحنا بعض الراحة، وفي حالة قطعنا الكرة نلعب على الهجمة المرتدة ولم نكن موافقين في أكثر من هجمة ".

وتابع:" مباراة بالميراس ستكون قوية، فزنا عليهم في العام الماضي لذلك ستكون مباراة صعبة بالتأكيد لكن نحن قادرون على تحقيق الفوز في هذه المباراة".