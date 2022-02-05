هاني: هدفنا التتويج بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، تطلع الفريق للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه هدفه في شباك مونتيري المكسيكي كان توفيق من الله.

وقاد هاني فريقه الأهلي لتحقيق الفوز على مونتيري في افتتاح مشواره بمونديال الأندية بعدما سجل هدف الانتصار من تصويبة قوية.

وقال هاني في تصريحات تلفزيونية لقناة "أبوظبي الرياضية" بعد المباراة: "اعتدنا أي 11 لاعبا يرتدي قميص الأهلي يؤدي 100% بإصرار وعزيمة، قدمنا ما علينا ولهذا حققنا الفوز".

وأضاف: "الأهلي ناد كبير ويلعب الآن في أعلى مستوى وهو كأس العالم للأندية، وهذا ما اعتدنا عليه، استعدينا للمباراة لفترة طويلة وفق اللاعبين المتاحين والحمد لله ربنا كرمنا".

وأكمل: "موسيماني اعتمد عليّ كقلب دفاع بعد إصابة محمد مغربي، سنفرح اليوم وسنستعد بدء من الغد للمباراة المقبلة أمام بالميراس، وهدفنا التتويج بالبطولة إن شاء الله".

وعن هدفه في شباك مونتيري، أتم محمد هاني قائلا: "كان توفيق من ربنا الحمد لله".

يذكر أن الأهلي ضرب موعدا أمام بالميراس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل.