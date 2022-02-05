"أعتذر عما حدث".. أول حديث لأجيري عقب الخسارة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح خافيير أجيري المدير الفني لنادي مونتيري المكسيكي بأن الأهلي لعب أمامه بذكاء خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت اليوم السبت، وشهدت انتصار البطل الأفريقي.

وقال أجيري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب الخسارة 1-0: "اعتقد أنهم كانوا أذكياء بالشكل الكافي للعب بشكل جيد على التعامل مع الهجمات المرتدة وتمكنوا من تسجيل هدف كافي للفوز بالمباراة".

وتابع: "أشعر أنني قوي بالشكل الكافي من أجل الاستمرار في عملي مع الفريق وعدم الاستقالة، نحن في بداية الموسم وعلينا أن نقوم بعمل فيما هو قادم".

أما عن مرور المباراة بسيناريو مختلف عما توقعه، قال: "أعتقد أن هذا ما حدث، نحن لم نعتقد أننا سوف نصل للشوط الأول بدون أهداف، لكننا امتلكنا الكرة، والهدف الذي استقبله الفريق هو ما سبب لنا المشاكل، فقد تركنا مساحات ولم نلعب بشكل جيد".

وأضاف: "دفاعهم كان جيد للغاية وكانت لديهم فرص واضحة من أجل تهديد مرمى فريقنا".

وواصل: "نمتن لكل الجماهير التي حضرت للمباراة، وأنا من كل قلبي أعتذر بشدة للجماهير، وعلينا ان نستمر فيما هو قادم وعلينا ألا نستسلم لحزن الخسارة".

واختتم قائلًا: "نحن من الفرق الكثيرة التي لم تتمكن من الفوز في كأس العالم للأندية، نحن واجهنا بعض المخاطر وعرفنا أننا كان ينبغي أن نسجل هدف قبلهم وإلا لن نجد أي مساحة من أجل التسجيل لكنهم لعبوا بطريقة رائعة".

ويلعب الأهلي نصف نهائي البطولة أمام بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.