"الأهلي بمن حضر".. ماذا قال معلول بعد الفوز على مونتيري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أكد علي معلول نجم فريق النادي الأهلي، أن شخصية الفريق وبطولاته تساهم في تخطي أي صعوبات رغم النقص العددي الذي عانى منه بطل أفريقيا أمام مونتيري المكسيكي.

واستطاع الأهلي التغلب على فريق مونتيري المكسيكي مساء اليوم السبت بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال معلول في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" :"الأهلي بمن حضر رغم العديد من الغيابات لكن شخصية الأهلي وبطولاته تساهم في تخطي الصعوبات، اليوم أظهرنا شخصية النادي الأهلي".

وتحدث معلول عن خطة فريقه أمام بطل المكسيك :"كنّا قبل المباراة نعرف الفريق المكسيكي يتميز بالاستحواذ على الكرة، لكن لعبنا على الهجمات المرتدة وكان من الممكن أن نسجل في الشوط الأول بعدما أتيحت لنا 3 فرص، وخلقنا فرص في الشوط الثاني والحمد لله سجلنا"

وأنهى :"تواصلنا مع اللاعبين وعملنا العديد من المحاضرات مَن يريد أن يكتب التاريخ لنفسه عليه الظهور في مثل هذه المباريات، الحمد لله شخصية الأهلي ظهرت في هذه المباراة"

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي مساء الثلاثاء المقبل في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي واجه بطل البرازيل في النسخة الماضية وتغلب عليه بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.