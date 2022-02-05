الأهلي يثأر من مونتيري ويصعد لنصف نهائي كأس العالم للأندية

اقتنص الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، بفوز مثير على حساب مونتيري المكسيكي بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت، على ملعب (محمد آل نهيان) بنادي الوحدة الإماراتي.



سجل محمد هاني هدف الأهلي في الدقيقة 53 من عمر المباراة ليمنح الفريق المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المونديال، ويضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي، الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.



وثأر الأهلي مع مدربه بيتسو موسيماني من خسارتين سابقتين ضد مونتيري في نسختي 2012 و2013 وأنهى آمال الفريق المكسيكي بقيادة مدربه خافيير أجيري في التأهل إلى نصف النهائي.



وتحدى الأهلي الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوفه بسبب الإصابات ومشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.



بدأت المباراة بمحاولات للاستحواذ من لاعبي مونتيري وسدد موري بجوار القائم، ورد الأهلي بفرصة مرتدة خطيرة أضاعها أحمد عبد القادر بغرابة بعد مجهود كبير للاعب حسين الشحات.



ظهر الأهلي متحمساً مع الدقائق العشر الأولى في ظل دعم جماهيري كبير ولكن مونتيري أضاع محاولة خطيرة بتسديدة بجانب القائم كما أن الفريق المكسيكي أضاع ضربة رأس خطيرة فوق العارضة ثم تسديدة أخرى من فونيس موري أخطر لاعبي مونتيري.



وضاعت فرصة أهلاوية من عرضية أفشة التي لم يحسن طاهر استغلالها.



وشن عبد القادر مرتدة سريعة لم يستغلها الشحات ثم كرة عرضية سريعة من معلول إلى طاهر الذي سدد في يد الحارس آندرادا.



ورد ماكسميليانو ميزا بجانب القائم، وأمسك لطفي تصويبة أخرى من فيجاس، ونال محمد مغربي مدافع الأهلي البطاقة الصفراء وأبعد دفاع مونتيري انطلاقة من طاهر وتصدى الحارس أندرادا لعرضية خطيرة من معلول.



أمسك علي لطفي كرة عرضية خطيرة لمونتيري، وأضاع حسين الشحات فرصة خطيرة من عرضية أبعدها المدافع ماتياس.



وأبعد لطفي عرضية سريعة للفريق المكسيكي مع تسديدة طائشة من فيجاس، ليخرج الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.







بدأ الشوط الثاني بمحاولة من معلول مرت بعيداً عن المرمى.



ونجح الأهلي في زيارة مرمى مونتيري في الدقيقة 53 بعد عرضية مميزة من معلول أبعدها الحارس وردها هاني في المرمى ببراعة.



وتألق علي لطفي باقتدار في الذود عن مرماه وإبعاد ضربة رأس خطيرة.



ودفع مونتيري بالثنائي فينسنت يانسن وجاياردو على حساب جونزاليس وفيجاس بينما أشرك الأهلي لاعبه كريم فؤاد على حساب محمد مغربي.



وجه أفشة تصويبة خطيرة أمسكها الحارس، وأشرك مونتيري لاعبه المخضرم جويل كامبل لتنشيط الهجوم.



وأبعد كريم فؤاد كرة عرضية خطيرة للفريق المكسيكي، ودفع الأهلي بلاعبه الموزمبيقي لويس ميكيسوني على حساب أحمد عبد القادر.



وضاعت عرضية سريعة من مونتيري بينما نال علي لطفي البطاقة الصفراء بداعي إضاعة الوقت.



ودفع الأهلي بلاعبه المخضرم وليد سليمان على حساب حسين الشحات، وسدد وليد سليمان رأسية خطيرة فوق العارضة.



أبعد دفاع الأهلي ضربة رأس قريبة لمونتيري وأضاع وليد سليمان كرة عرضية من طاهر، وأخرج الدفاع الأهلاوي كرة خطيرة لمونتيري وذهبت تسديدة جويل كامبل بعيدة عن مرمى الأهلي، ليخرج اللقاء بفوز مثير لبطل أفريقيا.



(كورة)

