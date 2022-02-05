كأس الإتحاد الإنجليزي - رياض محرز يقود مانشستر سيتي إلى ثمن النهائي وتشيلسي ينجو بصعوبة





بلغ مانشستر سيتي ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بتخطيه ضيفه فولهام في الدور الرابع 4-1، السبت.



وسجل الجزائري رياض محرز ثنائية، الأول من ركلة جزاء 53، و57، وكان إلكاي غوندوغان 6 وجون ستونز 13 سجلا الأول والثاني لسيتي.



في حين وقع على هدف فولهام الوحيد فابيو كارفالهو 4.



وفي مباراة أخرى حقق نجم الوسط السابق فرانك لامبارد بداية موفقة في مهمته كمدرب لإيفرتون، بقيادته القطب الأزرق لمدينة ليفربول إلى ثمن النهائي بالفوز على ضيفه برنتفورد بأربعة أهداف للكولومبي ييري مينا (31) والبرازيلي ريشارليسون (48) ومايسون هولغايت (62) وأندروس تاوسند (90+1) مقابل هدف لإيفان توناي (54 من ركلة جزاء).



وتعاقد إيفرتون مع نجم ومدرب تشيلسي السابق في 31 كانون الثاني/يناير خلفاً للإسباني المقال رافايل بينيتيس.



وعاد لامبارد الى التدريب للمرة الأولى منذ أن أقاله تشلسي في 25 كانون الثاني/يناير 2021، بعدما كان مدرباً للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب، منذ تموز/يوليو 2019.



وتأهل أيضاً نوريتش سيتي بفوزه على مضيفه ولفرهامبتون 1-0، كريستال بالاس بفوزه على هارتليبول من المستوى الرابع 2-0 .



إلى ذلك نجا تشيلسي من مأزق في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه بليموث بعد وقت إضافي بفضل هدفي الإسبانيين سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو.



وصعق بليموث منافسه عندما هزّ ماكولاي جيلزفي الشباك من ركلة حرة في الدقيقة الثامنة.



وغاب توماس توخيل مدرب تشيلسي عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا وقدّم فريقه أداء متواضعا وبدا بطيئا في حركته بعد راحة لمدة أسبوعين.



وسدد تشيلسي ثلاث مرات في إطار المرمى في الشوط الأول ونجح دفاع بليموث في الحفاظ على شباكه أمام بطل أوروبا إلى أن صنعت الخبرة الفارق في الدقيقة 41. فمن تمريرة ميسون ماونت العرضية المنخفضة هزّ القائد أزبليكويتا الشباك بكعب القدم.



وتعامل بليموث مع هجمات تشيلسي في الشوط الأول والوقت الإضافي بفضل تألق دفاعه والحارس مايكل كوبر.



وحسم ألونسو فوز تشيلسي في الدقيقة 16 من الوقت الإضافي بعد تمريرة كاي هافيرتس وقبل خمس دقائق من النهاية أنقذ الحارس كيبا أريزابالاغا بطل أوروبا من ركلة جزاء سددها رايان هاردي.



وست هام يعاني للتأهل



وعلى غرار جاره تشيلسي، احتاج وست هام إلى التمديد أيضاً لتخطي مضيفه كيدرمينستر هارييرز من المستوى السادس 2-1.



وكان النادي اللندني قاب قوسين أو أدنى من توديع المسابقة، إذ بقي متخلفاً بالهدف الذي سجله المضيف في بداية اللقاء عبر أليكسندر بيني (19) حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل له البديل ديكلان رايس التعادل (90+1).



وكما حصل في نهاية الوقت الأصلي، انتظر فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز حتى الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني لخطف هدف الفوز عبر جارود بوين (120+1).



(وكالات)