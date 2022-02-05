من يظفر بالأميرة السمراء؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب القارة السمراء معرفة هوية المنتخب الذي سيجلس على عرش كرة القدم في أفريقيا، وذلك عندما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي اليوم في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون، على ملعب أوليمبي بالعاصمة ياوندي.

وبينما يطمح المنتخب المصري للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 12 عاما، فإن المنتخب السنغالي، الذي يظهر في النهائي للمرة الثالثة في تاريخه وللنسخة الثانية على التوالي، يحلم بالفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما اكتفى بالوصافة في نسختي 2002 بمالي و2019 بمصر.

وبعد انتهاء لقاء اليوم، الذي يديره الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، فإن الموعد بينهما سيتجدد مرة أخرى حينما يلتقيان في المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر العام الحالي، حيث من المنتظر أن يلعبا في مباراتي ذهاب وعودة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس المقبل، ليصعد أحدهما إلى المونديال.

قبل المواجهة.







تتفوق السنغال على مصر هجوميا بتسجيلها 9 أهداف مقابل 4 لمصر.



الكفة متعادلة على الصعيد الدفاعي، باستقبال كل منهما هدفين.



يفتقد منتخب مصر خدمات ظهيره الأيمن عمر كمال للإيقاف ومحمد الشناوي للإصابة.



يدير البرتغالي كارلوس كيروش من بعيد بعد طرده أمام الكاميرون.



يعاني المنتخب المصري من الإجهاد لخوضه وقتا إضافيا بجميع مبارياته بالأدوار الإقصائية.



المنتخب السنغالي استفاد من يوم راحة إضافي.



التقيا 4 مرات بأمم أفريقيا، حقق كل منتخب انتصارين على الآخر.



خلال 12 لقاء وديا ورسميا بينهما، فازت مصر 6 مرات، مقابل 4 للسنغال، وتعادلا مرتين.



كيف وصلت مصر للنهائي؟

جاءت ثانية للمجموعة الرابعة 6 برصيد نقاط.





خسرت أمام نيجيريا 0/ 1.



فازت على غينيا بيساو 1/ 0.



فازت على السودان 1/ 0.



في دورالـ16 فازت على كوت ديفوار بركلات الترجيح. في دور الثمانية فازت على المغرب 2 / 1 بعد اللجوء للوقت الإضافي.



في نصف النهائي فازت على الكاميرون بر



كيف وصلت السنغال للنهائي؟

تصدرت ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.