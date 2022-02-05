353 حالة كورونا بأولمبياد بكين

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وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بين المعنيين بالأولمبياد إلى 353، وذلك منذ 23 يناير.
ويعادل عدد الإصابات الذي كشفت عنه الفحوص التي أجريت أمس الأول، أكثر من ضعف عدد الإصابات المسجل في اليوم السابق والبالغ 21، لكن منظمي الأولمبياد أكدوا أنهم لا يشعرون بالقلق إزاء الارتفاع في عدد الحالات.
وقال نائب المدير العام للجنة المنظمة لأولمبياد بكين لشؤون مكافحة العدوى هوانج تشون أمس، «العدد الإجمالي ارتفع لكنه لا يزال في إطار توقعاتنا».
ونظرا لأن أغلب الرياضيين وأعضاء الفرق متواجدون بالفعل الآن في بكين، يتوقع المنظمون أن حالات الإصابة بين الوافدين سوف تبدأ في الانخفاض.
وقال هوانج إن التركيز سيتحول الآن بشكل أكبر إلى أي حالات إصابة تكتشف في إطار القاعة المفروضة على المعنيين بالأولمبياد.
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