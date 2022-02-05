إصابة مدرب تشيلسي بكورونا

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ولم يحضر المدرب الألماني مباراة فريقه أمام بليموث أرجيل (من الدرجة الثالثة) في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمس، بسبب الإصابة.
ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان توخيل سيتمكن من السفر مع الفريق إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي بدأت بالفعل.
وسيبدأ تشيلسي، الفائز بدوري أبطال أوروبا، من نصف نهائي البطولة الأربعاء المقبل.
وقال تشيلسي في بيان «إن توخيل سيتبع بروتوكول العزل اللازم وإنه يأمل أن يلحق بالفريق في أبوظبي الأسبوع الحالي».
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