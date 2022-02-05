شكرا لقرائتكم خبر «كاس» ترفع الإيقاف عن حياتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) الإيقاف الذي فرض على الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد عاقب حياتو في أغسطس بالإيقاف لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بتهمة مسؤوليته عن انتهاك القواعد المتعلقة بترويج الحقوق الإعلامية والتسويقية للمسابقات التي نظمها الكاف بين عامي 2014 و2017.

وكانت الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة بالفيفا قد غرمت أيضا حياتو 30 ألف فرنك سويسري (33 ألفا و170 دولارا).

وذكرت محكمة كاس في بيان أمس أنها أيدت الاستئناف المقدم من حياتو، مضيفة أن القرار المطعون عليه، ألغي ولن يتم فرض أي عقوبة على عيسى حياتو.

ورأت لجنة محكمة كاس التي أحيلت إليها القضية أنه لم تكن هناك أدلة كافية على انتهاك قواعد القيم لدى الفيفا، وبالتالي لا يستوجب الأمر فرض عقوبات من قبل الفيفا على حياتو.