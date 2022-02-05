شكرا لقرائتكم خبر «كاس» ترفع الإيقاف عن حياتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد عاقب حياتو في أغسطس بالإيقاف لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بتهمة مسؤوليته عن انتهاك القواعد المتعلقة بترويج الحقوق الإعلامية والتسويقية للمسابقات التي نظمها الكاف بين عامي 2014 و2017.
وكانت الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة بالفيفا قد غرمت أيضا حياتو 30 ألف فرنك سويسري (33 ألفا و170 دولارا).
وذكرت محكمة كاس في بيان أمس أنها أيدت الاستئناف المقدم من حياتو، مضيفة أن القرار المطعون عليه، ألغي ولن يتم فرض أي عقوبة على عيسى حياتو.
ورأت لجنة محكمة كاس التي أحيلت إليها القضية أنه لم تكن هناك أدلة كافية على انتهاك قواعد القيم لدى الفيفا، وبالتالي لا يستوجب الأمر فرض عقوبات من قبل الفيفا على حياتو.
كانت هذه تفاصيل خبر «كاس» ترفع الإيقاف عن حياتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.