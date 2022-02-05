الفتح والباطن.. سباق الهروب من الخطر

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ويدخل الفتح اللقاء بقيادة المدرب الجديد - القديم اليوناني يورجيوس دونيس مستفيدا من الصفقات الجديدة (علي الزبيدي وخليفة الدوسري وأيمن خليف).
أما الباطن الممنوع من التسجيل لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية فيبحث عن تحسين مركزه في الترتيب.
وسيعتمد مدرب الباطن، الكرواتي الين هورفات على ذات التشكيلة التي ظل يدفع بها في اللقاءات السابقة.
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