شكرا لقرائتكم خبر الفتح والباطن.. سباق الهروب من الخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة يتفق طرفاها على الهروب من مناطق الخطر، يستضيف الفتح صاحب الـ 18 نقطة، نظيره الباطن (17 نقطة) اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفتح اللقاء بقيادة المدرب الجديد - القديم اليوناني يورجيوس دونيس مستفيدا من الصفقات الجديدة (علي الزبيدي وخليفة الدوسري وأيمن خليف).

أما الباطن الممنوع من التسجيل لعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية فيبحث عن تحسين مركزه في الترتيب.

وسيعتمد مدرب الباطن، الكرواتي الين هورفات على ذات التشكيلة التي ظل يدفع بها في اللقاءات السابقة.