شكرا لقرائتكم خبر الهلال أمام الجزيرة للعبور نحو تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لن يكتفي الهلال بهدف اللعب على المركز الخامس حينما يواجه الجزيرة الإماراتي عند الساعة الـ 7.30 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الشيخ محمد بن زايد ضمن كأس العالم للأندية.

ونجح بطل الدوري الإماراتي ممثل البلد المضيف، فريق الجزيرة في تخطي المواجهة الأولى عندما تغلب على بطل تاهيتي ممثل أوقانوسيا فريق بيري بنتيجة عريضة بلغت 4/ 1.

وفي حال خسارة الهلال اليوم فسيلعب على المركز الخامس، أما فوزه فيؤهله لملاقاة بطل دوري أبطال أوروبا، تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي سعيا للوصول للنهائي.

دعم قوي

دعم الهلال صفوفه بعناصر أجنبية مميزة هذا الموسم زادها خلال انتقالات الميركاتو الشتوي بضم موهوب فلامنجو البرازيلي ميشيل ديلغادو ولاعب الاتحاد سعود عبدالحميد وحارس الأهلي محمد العويس والمهاجم النيجري أوديون إيغالو قادما من الشباب، وكذلك عبدالاله المالكي قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة المنتخب السعودي واليابان بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

قلق الإرهاق

على الرغم من المصاعب الفنية التي يعاني منها الهلال في هذه المواجهة بدءا بغياب قائده سلمان الفرج للإصابة، وحالة الإرهاق التي تواجه دولييه جراء عناء السفر من اليابان مرورا بالرياض وكذا الحال لنجميه البيروفي أندريه كارليو والكولومبي جستافو كويلا نظير مشاركاتهما في تصفيات كأس العالم 2022، إلا أن الفريق بقيادة مديره الفني البرتغالي ليونارد جارديم ومن خلفه مجلس الإدارة بقيادة فهد بن نافل، يسعى إلى تخطي الهدف الذي تحقق في المشاركة الأولى بعد أن حل الفريق رابعا في مونديال الأندية.

غياب مبخوت

أما فريق الجزيرة بقيادة مديره الفني الهولندي مارسيل كايزر فيسعى هو الآخر للوصول إلى الدور نصف النهائي وتكرار ذكرى مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي نسخة 2017 والذي خسره 1/ 2.

ويضم الجزيرة عناصر مميزة تتمتع بالخبرة كالحارس علي خصيف والمدافعين سالم راشد وخليفة الحمادي، إلى جانب محمد العطاس وعبدالله رمضان.

في المقابل سيفتقد الفريق خدمات هدافه التاريخي الدولي علي مبخوت بسبب الإصابة.

مكسيكيون وجزائريون لإدارة اللقاء

يدير اللقاء حكم الساحة المكسيكي سيزار راموس، و يعاونه مواطناه ألبرتو مورين، المساعد الأول، وميجيل هيرنانديز، المساعد الثاني.

كما يضم الطاقم، الجزائريين مصطفى غربال حكما رابعا، ومقران جوراري حكما مساعدا احتياطيا.

وسبق أن أدار راموس، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، نهائي مونديال الأندية 2017 بين ريال مدريد الإسباني وجريميو البرازيلي.

مواجهات ونتائج الهلال والجزيرة:

التقيا 4 مرات بأبطال آسيا، فاز الهلال 3 مرات، وتعادلا مرة

2011 فاز الهلال 3/ 1

2011 فاز الهلال 3/ 2

2016 تعادلا 1/ 1

2016 فاز الهلال 1/ 0

أفضلية للهلال:

