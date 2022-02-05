الشباب يتغلب على الحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب الشباب على نظيره الحزم 2/ 1 في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب الأخير في الرس ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء فوز الشباب بعد أن كان متأخرا في النتيجة، إذ تقدم الحزم بهدف عن طريق محترفه أولا جون في الدقيقة 40، قبل أن يرد الشباب بهدف التعادل بواسطة كارلوس جونيور في الدقيقة 44، في حين أضاف لوسيانو فيتو هدف التقدم والفوز للفريق الشبابي في الدقيقة 50.

وارتقى الشباب إلى المركز الثاني موقتا بهذا الفوز، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما تجمد رصيد الحزم النقطي عند النقطة 14 في المركز الـ16 الأخير في جدول الترتيب.