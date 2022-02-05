الشباب يتغلب على الحزم

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وجاء فوز الشباب بعد أن كان متأخرا في النتيجة، إذ تقدم الحزم بهدف عن طريق محترفه أولا جون في الدقيقة 40، قبل أن يرد الشباب بهدف التعادل بواسطة كارلوس جونيور في الدقيقة 44، في حين أضاف لوسيانو فيتو هدف التقدم والفوز للفريق الشبابي في الدقيقة 50.
وارتقى الشباب إلى المركز الثاني موقتا بهذا الفوز، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما تجمد رصيد الحزم النقطي عند النقطة 14 في المركز الـ16 الأخير في جدول الترتيب.
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