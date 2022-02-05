الأهلي يبحث عن (عاطل) جديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبحث إدارة نادي الأهلي عن التعاقد مع لاعب عاطل لتغطية خانة اللاعب الأجنبي السابع في الفريق، وذلك بعد تعثر التعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو تاباتا في آخر دقائق فترة التسجيل الشتوية التي انتهت قبل أيام.

وكانت إدارة الأهلي أبرمت في أكتوبر الماضي صفقة مماثلة للتي تنوي الإقدام عليها في الفترة الحالية، عندما تعاقدت مع التونسي حمدي النقاز كلاعب بلا ناد (عاطل)، إلا أن الصفقة لم يكتب لها النجاح، حيث لم يقدم اللاعب الأداء المأمول منه بل كان عالة على الفريق وأكثر من استفاد من اللاعب لجنة الانضباط بتحصلها على رسوم الاحتجاجات التي قدمها أكثر من ناد بسبب مشاركته مع الأهلي مثل الهلال والفيصلي.

وينتظر أن ترتبط أي صفقة قادمة للأهلي باسم النقاز كونه جاء كلاعب عاطل (لايرتبط بأي عقد مع أي ناد ويكون انتهاء آخر عقد له قبل انتهاء فترة التعاقدات الشتوية).

ويبحث المسؤول عن التعاقدات عن لاعب يمتلك نزعة هجومية يلعب في الجهة اليمنى وذلك لتقوية خط الهجوم، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباريات القادمة، وبالتالي إعادة الفريق لوضعه الطبيعي في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إضافة الى المنافسة على لقب كأس الملك، حيث سيواجه الشباب في دور الثمانية وفي حالة فوزه سيقابل الفائز من ديربي الرياض بين النصر والهلال.

وفي حالة عدم وجود لاعب بالمواصفات المطلوبة قد تضطر إلى التعاقد مع لاعب في خانة أخرى.

إضافات الأهلي الشتوية:

- أهلي تعاقد مع 5 لاعبين في الشتوية

ـ اثنان يلعبان في الخط الخلفي وهما: الكاميروني فرانك كوم وعلي مجرشي

- ثلاثة يلعبون في الهجوم هم: البرازيلي كارلوس إدواردو وأيمنيحيى وعبدالله المقرن.

- شارك النقاز مع الأهلي في 8 مباريات بواقع 398 دقيقة صنع 3 خلالها فرص.