شكرا لقرائتكم خبر «هزيمة حائل» تحمس النصر للثأر من الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على ملعبه مرسول بارك، يستضيف النصر نظيره الطائي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث النصر عن استعادة المركز الثاني الذي خطفه الشباب (37 نقطة) بفوزه أمس على الحزم. ويملك النصر 35 نقطة في المركز الثالث.

كما يريد النصر زيادة غلته من النقاط على أمل تعثر الاتحاد المتصدر اليوم أمام أبها أو التغلب عليه في المواجهة التي ستجمعهما في الجولة الـ20 المقبلة.

أما الطائي فيحتل المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، ونتيجة لهذه الفوارق تبدو المباراة محسومة على الورق لمصلحة النصر لكن ما حدث في مباراة الذهاب بحائل، يجبر النصر على احترام الطائي الذي استطاع أن يفوز عليه 2/ 1، عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

أحوال الفريقين:

