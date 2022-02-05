«هزيمة حائل» تحمس النصر للثأر من الطائي

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ويبحث النصر عن استعادة المركز الثاني الذي خطفه الشباب (37 نقطة) بفوزه أمس على الحزم. ويملك النصر 35 نقطة في المركز الثالث.
كما يريد النصر زيادة غلته من النقاط على أمل تعثر الاتحاد المتصدر اليوم أمام أبها أو التغلب عليه في المواجهة التي ستجمعهما في الجولة الـ20 المقبلة.
أما الطائي فيحتل المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، ونتيجة لهذه الفوارق تبدو المباراة محسومة على الورق لمصلحة النصر لكن ما حدث في مباراة الذهاب بحائل، يجبر النصر على احترام الطائي الذي استطاع أن يفوز عليه 2/ 1، عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.
أحوال الفريقين:
- يمتلك النصر ثالث أقوى خط هجوم برصيد 31 هدفا.
- يمتلك الطائي ثالث أضعف خط دفاع حيث ولج مرماه 29 هدفا.
- ستكون المواجهة الظهور الأول لصفقة النصر الجديدة، المهاجم الأورجوياني جوناثان رودريغيز.
- عزز الطائي صفوفه بسبع صفقات منها الأرجنتيني توبياس فيغيروا والدولي الكاميروني كولينز فاي.
- 5 صفقات محلية عقدها الطائي، (مختار علي ونواف العقيدي من النصر)، (عبدالله حسون وريان حامد من الأهلي) وجمال باجندوح من الشباب.
- تواجها 61 مرة بجميع المسابقات، فاز النصر 37 مرة والطائي 15 مرة وتعادلا في 9 مباريات.
- ينتعش النصر بعودة الدوليين وفي مقدمتهم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف وسلطان الغنام وعبدالإله العمري والخيبري.
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