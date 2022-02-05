ذكرى السداسية تجمع الاتحاد بأبها

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وسيواصل الاتحاد قتاله على التمسك بصدارة الدوري التي يحتلها برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن وصيفه النصر، بعد أن حدد الاتحاديون تحقيق بطولة الدوري هدفا أساسيا في منافسات الموسم الحالي خاصة وأن الفريق غاب عن تحقيق هذه البطولة 13 سنة.
من جانبه، يأمل فريق أبها في استغلال عامل الأرض للفوز والتوغل أكثر نحو مراكز المقدمة، حيث يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة، حيث إن فوزه اليوم قد ينقله إلى مركز أفضل من حيث الترتيب.
وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الاتحاد 6/ 1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويدعم الاتحاد اليوم، المحترف الجديد، البرتغالي أندريه فيلبي بعد أن أثبت جاهزيته الفنية والبدنية، كما تم تجهيز الثلاثي الدولي زياد المولد وعبدالرحمن العبود وفهد المولد للمواجهة.
في المقابل، يغيب المدافع البارز، المصري الدولي أحمد حجازي نتيجة تعرضه إلى إصابة خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا.
كما يغيب الثنائي إيغور كورنادو وعبدالعزيز الجبرين لعدم جاهزيتهما الكاملة، حيث لا يزالان يواصلان البرنامج التدريبي المعد لهما بعد شفائهما من الإصابة.
- يدفع أبها بأوراقه الشتوية الجديدة أبرزها الجزائري الطيب مزياني، والتونسي بلال عيفة، وعبدالله الزوري.
- يدفع مدرب الاتحاد بالصفقة الجديدة، البرتغالي أندريه فيلبي كلاعب محور.
- يفتقد الاتحاد خدمات قلب دفاعه المؤثر المصري الدولي أحمد حجازي للإصابة.
- يغيب الثنائي إيغور كورنادو وعبدالعزيز الجبرين عن الاتحاد لعدم جاهزيتهما.
- الاتحاد أفضل دفاعا بتلقيه 13هدفا مقابل 25 هدفا تلقاها أبها.
- الاتحاد أفضل هجوما بتسجيله 34 هدفا مقابل 19 هدفا لأبها.
- مباراة الدور الأول انتهت بفوز عريض للاتحاد (6 /1).
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