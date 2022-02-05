كأس العالم للأندية.. محمد هاني يحرز هدف الأهلي الأول في شباك مونتيري المكسيكي

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح النادي الأهلي في إحراز الهدف الأول في شباك مونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف،عن طريق محمد هاني في الدقيقة 52 ، من زمن المباراة المقامة حالياً على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

فيما دخل مونتيري المكسيكى المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: إستيبان أندرادا،الدفاع: إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير،الوسط: سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا،الهجوم: رودافو بيتزارو، مورى.