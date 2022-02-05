شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: صححنا ما حدث في الماضي ضد مونتيري.. وسنلعب للفوز أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على مونتيري المكسيكي والصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: "لدينا 11 لاعبا خارج التشكيل ولعبنا المباراة بشكل جيد من بدايتها، وخرجت ظهر اليوم من العزل الصحي، وقدمنا مباراة كبيرة وعلينا أن نفوز دائما".

وأضاف موسيماني: "أعتقد أننا صححنا ما حدث من قبل، بعدما فاز مونتيري على الأهلي مرتين في السابق، ونجحنا في تحقيق الفوز عليه".

وفيما يخص مباراة بالميراس، قال موسيماني: "سنظهر بنفس الشخصية وسنكون متماسكين وأعلم أنها مباراة صعبة وسبق وفزنا عليهم في العام الماضي، وسنلعب للفوز ولا نخشى أي فريق في البطولة".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.