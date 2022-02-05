شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: أظهرنا شخصية الأهلي أمام مونتيري رغم الغيابات.. وأنه بمن حضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على مونتيري المكسيكي والصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية، قائلا: "أبارك للأهلي على التأهل نعاني العديد من الغيابات ولكن الأهلي بتركيزه وشخصيته قادر على تخطي الصعوبات".

وقال معلول خلال تصريحات تليفزيونية: "أظهرنا شخصية الأهلي، وأن الأهلي بمن حضر في مباراة مونتيري وقدمنا مباراة كبيرة".

وأضاف أنه "جزء من خطة مباراة مونتيري التي حضرناها لها قبل المقابلة، أن بطل المكسيك يتميز بالاستحواذ على الكرة ، خلال بقاء الكرة معه ونلعب على الهجمات المرتدة وخلقنا العديد من الفرص ولكن سجلنا فرصة واحدة".

وتابع: التواصل كان موجودا، وقمنا بالعديد من المحاضرات مع اللاعبين الشباب وقلنا كل واحد يعمل تاريخ لنفسه وأحمد الله على ظهور شخصية لاعبي الأهلي في البطولات".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.