شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: رجال الأهلي يظهرون في الأوقات الصعبة والجمهور فوق رأسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر وليد سليمان، لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بربع نهائي كأس العالم للأندية والتي جمعتهما على استاد آل نهيان بأبو ظبي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "أشكر رجال الأهلي الذين يظهرون في الأوقات الصعبة، واستطاعوا التغلب على الظروف الصعبة في المباراة".

وتابع وليد سليمان: "جمهور الأهلي فوق راسنا ودائما ما يدعمنا ويرفعون رأس الأهلي في كل مكان".