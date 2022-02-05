شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لحازم إمام وطارق حامد.. ومشاركة عمر السعيد بعد شفائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الأمامية ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

فيما خاض طارق حامد وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران الفريق اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الركبة في حين يعاني أيمن حفني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

بينما شارك عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة.

وكان السعيد قد تعرَّض لإصابة بكدمة في الرأس خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في كأس الرابطة، وتم استبداله في اللقاء، وحرص الجهاز الطبي على وضع اللاعب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 12 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد حصل على راحة لمدة 3 أيام بعد مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.