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شاهد احتفال جماهير الأهلي بهدف هاني في مرمى مونتيري المكسيكي

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القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي التي تواجدت في الكافيهات على الاحتفال بهدف محمد هاني، لاعب الفريق الأحمر، في مرمى مونتيري المكسيكي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

ويخوض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.

ويلعب الأهلي مباراة مونتيري في وجود صعوبات كثيرة بسبب الغيابات الكثيرة التي تضرب صفوفه، ما بين لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف أو لاعبيه المصابين أكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدي وحسام حسن وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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