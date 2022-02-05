شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يهدد مرمى مونتيري المكسيكي برأسية فى الدقيقة 81 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد وليد سليمان لاعب الأهلى مرمى فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف برأسية في الدقيقة 81 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل المباراة، الذي ضم كلا من: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل مونتيرى المكسيكى كالتالى:حراسة المرمى: إستيبان أندرادا،الدفاع: إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير،الوسط: سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا،الهجوم: رودافو بيتزارو، مورى.

وافقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات على تواجد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة لقيادة الأهلي أمام إف سي مونتيري.

ووافقت اللجنة على قيادة موسيماني للفريق بعد اعتماد المسحة الطبية الثانية التي أجراها وجاءت نتيجتها سلبية.