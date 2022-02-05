محمد صلاح: لا نفكر في الإرهاق وسنفعل كل شيء للفوز بكأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، أن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة النهائية أمام السنغال غدا فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أن اللاعبين سيقومون بفعل كل شيء لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد صلاح، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة النهائية أمام السنغال: "لا نفكر في الإرهاق، إن فكرنا في الإرهاق فنحن نتذكر الجمهور المصري الذي يصبح سعيدا بسببنا وسنفعل كل شيء للفوز".

وأشار محمد صلاح إلى أنه تحدث مع زميله السنغالى ساديو مانى عقب مواجهة منتخب مصر أمام المغرب التى تمكن الفراعنة من الفوز بها بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتمنى الثنائى مواجهة بعضهما فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وهذا الأمر حدث بالفعل، ويتم الحديث عبر الرسائل حاليا.

ويطمح منتخب مصر فى التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ33 المقامة بالكاميرون بالفوز على السنغال فى المواجهة المحدد لها التاسعة مساء غد، الأحد، فى نهائى المنافسة الأفريقية، بعد نجاحه فى تقديم أفضل العروض فى أدوار خروج المغلوب بالفوز على كوت ديفوار والمغرب والكاميرون للوصول للنهائى.

كما يسعى منتخب مصر للتكشير عن أنيابه بالتفوق على السنغال قبل مواجهتى المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 24 مارس، على أن تقام المباراة الثانية فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.