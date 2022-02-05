شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يخصص فقرة بدنية فى بداية تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات الجري حول الملعب وتدريبات بدنية بالكرة، وتولى كل من البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على الفقرة البدنية.

بينما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة الحالية، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة سواء في بطولة الدوري، أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفي نفس الوقت شرح كارتيرون للاعبين برنامج تدريب اليوم لتطبقيه.

فيما حضر المغربي أشرف بن شرقي والتونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر القلعة البيضاء للانتظام في تدريبات الفريق اليوم السبت بعد عودتهما من صفوف منتخبي المغرب وتونس عقب خروج المنتخبين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 12 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك r] حصل على راحة لمدة 3 أيام بعد مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.