شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ومونتيري.. رامي ربيعة يعادل رقم وليد سليمان فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح رامي ربيعة أكثر لاعب من القائمة الحالية للأهلي يشارك فى كأس العالم للأندية برصيد 5 مباريات، بالتساوي مع وليد سليمان، وذلك حينما لعب أساسيا أمام مونتيري في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا باستاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

فيما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.