فرص مهدرة بطريقة غريبة.. ملخص الشوط الأول بين الأهلي ومونتيري

الشارقة - اميمة ياسر - خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول الذي يجمع بين الأهلي ومونتيري المكسيكي في المباراة التي تقام الآن بينهما باستاد آل نهيان بالإمارات في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، في ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.



أهم أحداث الشوط الأول بين الأهلي ومونتيري



استطاع المارد الأحمر تهديد مرمى الفريق المكسيكي في الدقيقة الثانية بعد أفشة لخطأ مدافعه في السيطرة على الكرة لكنه سدد بعيدا عن المرمى، بينما أهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الرابعة رغم انفراده بالمرمى، بعدما استلم الكرة وحاول مراوغة لاعب مونتيري لتضيع منه الكرة.

الشحات أمام المرمى



في الدقيقة 12 أهدر لاعب الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي حسين الشحات فرصة سهلة للغاية بعدما استلم عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 12 ولم يحسن استغلالها، قبل أن يحتسبها الحكم تسلل على الشحات الذي تواجد في مصيدة التسلل، وحصل مونتيري على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي وسددها مباشرة على مرمى علي لطفي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.



هدف آخر ضائع للأهلي



وشهدت الدقيقة 25، هجمة مرتدة من الأهلي مررها عبد القادر إلى حسين الشحات ثم إلى طاهر محمد طاهر الذي راوغ أحد مدافعي مونتيري وسدد لتصطدم بالآخر.



تشكيل الأهلي

ولعب رجال موسيماني مواجهة اليوم ضد مونتيري بتشكيل مكون من، علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع، أليو ديانج - محمد مجدي أفشة في الوسط، أحمد عبد القادر حمدي - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم.