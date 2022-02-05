مهيب عبدالهادي يصدم جماهير الأهلي: بدر بانون ممنوع من ممارسة الرياضة.. تفاصيل.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن تطورات حالة المدافع المغربي بدر بانون، نجم النادي الأهلي المصري، والذي سيغيب عن صفوف الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، وذلك بسبب معاناته من مضاعفات وآثار إصابته بفيروس كورونا منذ فترة، مؤكداً أنه لا يمارس الرياضة في الوقت الحالي.

وقال «عبدالهادي» في تصريحاته التليفزيونية عبر برنامج «اللعيب»، المذاع على قناة «mbc مصر»: «بدر بانون بعيد تماماً عن كرة القدم، وممنوع من ممارسة الرياضة في الوقت الحالي، ويخضع للعلاج في دولة الإمارات».

وأضاف: «بدر بانون في مرحلة الاستشفاء بإمارة رأس الخيمة، لأن الطقس مختلف هناك عن مصر، لذلك فضَّل التواجد في الإمارات، وأيضاً من أجل زيارة بعثة النادي الأهلي قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية».

ويعاني بدر بانون، من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا حيث يعاني من التهاب في عضلات القلب، وأوصى طبيب المنتخب المغربي بضرورة حصوله على راحة لمدة 8 أسابيع.

وانضم بدر بانون لمعسكر الأهلي الحالي بالإمارات، لمؤازرة الفريق قبل إنطلاق كأس العالم للأندية، رغم أن اللاعب لن يشارك في البطولة، حيث وصل للإمارات قادمًا من الكاميرون بعد انتهاء مشوار بلاده في البطولة الأفريقية التي خرج منها بانون بسبب هذه الإصابة.