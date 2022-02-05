الخطيب يؤازر لاعبي الأهلى قبل التحرك لملعب مباراة مونتيري.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يؤازر لاعبي الأهلى قبل التحرك لملعب مباراة مونتيري.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، على مؤازرة الفريق ومصافحة اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب آل نهيان لخوض مباراة إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في بداية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.
وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ لحظات فندق إقامة البعثة في أبو ظبي في طريقه إلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي الذي يستضيف المباراة.
ويواجه الأهلي فريق إف سي مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم للأندية بالإمارات.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني أعلن تشكيل الأهلي لخوض مباراة «إف سي مونتيري»، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.