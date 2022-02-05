شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يؤازر لاعبي الأهلى قبل التحرك لملعب مباراة مونتيري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، على مؤازرة الفريق ومصافحة اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب آل نهيان لخوض مباراة إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في بداية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ لحظات فندق إقامة البعثة في أبو ظبي في طريقه إلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي الذي يستضيف المباراة.

ويواجه الأهلي فريق إف سي مونتيري المكسيكي في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الدور الأول من كأس العالم للأندية بالإمارات.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني أعلن تشكيل الأهلي لخوض مباراة «إف سي مونتيري»، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.