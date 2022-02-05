شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الأهلي ومونتيرى و4 فرص ضائعة من طاهر وعبد القادر والشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمعهما اليوم باستاد آل نهيان فى ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وهدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية بعد استغلال خطأ أفشة فى السيطرة على الكرة وسددها ولكن مرت بعيدا عن المرمى، بينما أهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف التدم للأهلي في الدقيقة الرابعة رغم انفراده بالمرمى، بعدما استلم الكرة وحاول مراوغة لاعب مونتيري لتضيع منه الكرة.

وأهدر حسين الشحات فرصة بعدما تسلم عرضية متقنة من علي معلول فى الدقيقة 12 ولم يحسن استغلالها، قبل أن يحتسبها الحكم تسلل على الشحات الذى تواجد في مصيدة التسلل، وتحصل مونتيري على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي وسددها مباشرة على مرمى على لطفى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وهدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة 20 من تصويبة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي، واحتسب الحكم تسلل على طاهر طاهر في الدقيقة 22 بعدما استلم كرة خطيرة في ظهر دفاع الفريق المكسيكي ولكنه لم يحسن التعامل معها قبل احتساب اللعبة تسلل.

وأهدر الأهلي فرصة خطيرة في الدقيقة 26 بعدما بدأت الهجمة من عند عبد القادر في الجهة اليسرى ووصلت إلى الشحات في الناحية اليمنى والذي مررها إلى طاهر الذي فضل المراوغة بدلا من التصويب المباشر على المرمى، وهدد مونتيري مرمى الأهلي من رأسية متقنة بعد التحصل على ركلة ركنية ولكن مرت أعلى العارضة.

وأهدر طاهر طاهر هدف محقق في الدقيقة 28 بعد استقبال عرضية متقنة من معلولو ولكنه سدد الكرة في المكان المتواجد به حارس مرمى مونتيري، فيما باغت لاعب مونتيري مرمى الأهلي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بسلام بعيدا عن مرمى الأهلي.

ولعب علي معلول ركنية مباشرة من الجهة اليمنى على مرمى مونتيري في الدقيقة 34 ولكن أبعدها حارس بطل المكسيكي خارج منطقة الجزاء، وسدد طاهر تصويبة على مرمى مونتيري بعدها مباشرة ولكن ارتطمت بمدافع مونتيري وتحولت إلى ركنية.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 38 بعدما استلم كرة خطيرة من الجهة اليمنى وتأخر في تسديد الكرة التي أبعدها دفاع مونتيري، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

ويخوض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.