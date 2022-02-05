شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حمودى وجلسة الشعباني الأبرز فى مران المصرى استعداداً للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو النادي المصرى المران المسائي اليوم، السبت، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب ضمن استعداداته لمباراته بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمعه بمضيفه القطن الكاميروني والمقرر اقامتها في الثالث عشر من فبراير الجاري على ستاد مدينة جاروا الكاميرونية.

وشهد المران جلسة خاصة بين معين الشعباني مدرب الفريق واللاعبين لتوضيح بعض الأمور الفنية، كما عاد أحمد حمودي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة الالتهاب في وتر أكيليس.



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مران المصري (4)



مران المصري (5)



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مران المصري (8)

مصرىوأنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجراءات قيد 7 لاعبين بالقائمة الأفريقية للفريق، وذلك استعداد لمواجهة القطن الكاميروني في انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت قائمة اللاعبين السبعة كالتالي: أحمد الشيخ ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، عمرو مرعي ، الياس الجلاصي ، ياسر حامد ، هيثم العيوني.

وكانت اللجنة السباعية قد كثفت جهودها قبل غلق باب القيد الشتوي من أجل حل أزمة المديونيات المتأخرة لاتحاد الكرة، حيث دفعت اللجنة جزءا من المستحقات وتم جدولة باقي الديون حتى يتم قيد الصفقات الثلاث الجديدة التي أبرمها النادي البورسعيدي في الميركاتو الشتوي، وهم: هيثم العيوني وياسر حامد وعمرو عبد الفتاح عموري.

وتطير بعثة النادي المصري إلى الكاميرون يوم 10 فبراير الجاري استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني في انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يسافر محمود جابر المدير الادارى يوم 8 من الشهر نفسه للاعداد لوصول البعثة ، ويرتب حجز الفنادق ووسائل المواصلات وملاعب التدريب.