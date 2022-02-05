شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تشعل مدرجات آل نهيان قبل مواجهة مونتيري بالمونديال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت جماهير الأهلي الموجودة فى مدرجات ملعب آل نهيان، الذى يستضيف مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي فى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الأجواء وحرصت على ترديد الهتافات الخاصة بها من أجل تحفيز الفريق لتقديم مستوى قوى خلال المشاركة في مونديال الأندية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي لخوض مباراة «إف سي مونتيري» بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي – رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر .

ويواجه الأهلي فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.