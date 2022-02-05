شكرا لقرائتكم خبر عن نائل نصار يتوج بذهبية بطولة "ويلنجتون" للفروسية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفارس الأوليمبي نائل نصار، لاعب منتخبنا الوطنى لقفز الحوجز، المركز الأول في بطولة "ويلنجتون" بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد من البطولات فئة 4 نجوم والتي يشارك فيها نخبة من أفضل فرسان العالم .

وحصل نائل نصار على الميدالية الذهبية والمركز الأول بعدما أنهى الشوط الترجيحي مع جواده "إيجور" بدون نقاط جزاء فى زمن 40,18 وبهذه النتيجة يتأهل الفارس لمباراة الجائزة الكبرى التى تقام منافساتها فى نفس البطولة.