شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل تدريب الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة الحالية، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة، سواء في بطولة الدوري، أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفى نفس الوقت شرح كارتيرون للاعبين برنامج تدريب اليوم لتطبقيه.

فيما حضر المغربي أشرف بن شرقي والتونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر القلعة البيضاء للانتظام في تدريبات الفريق اليوم السبت بعد عودتهما من صفوف منتخبي المغرب وتونس عقب خروج المنتخبين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 12 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حصل على راحة لمدة 3 أيام بعد مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

من ناحية أخرى حرص الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التواصل مع محمود حمدى الونش، مدافع الفريق ومنتخب مصر، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة التى تعرض لها فى الرأس خلال مواجهة الكاميرون فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا.

وأجرى طبيب الزمالك عدة اتصالات بالونش للاطمئنان على حالته الصحية، ومدى جاهزيته للمشاركة مع الفراعنة فى مواجهة السنغال بنهائى البطولة، والمقرر لها التاسعة مساء غد الأحد.