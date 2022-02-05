شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سموحة ويتأهل لربع نهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2021 / 2022 بالفوز على سموحة بنتيجة31//21 فى المواجهة التى جمعتهما فى دور الـ16.

ونجح الزمالك فى الفوز على طما فى نفس الدور بنتيجة 45 / 14 ، بينما نجح فريق سبورتنج م فى التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على الشمس 40 / 27.

وينطلق الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد يوم 10 فبراير الجارى بعد ختام الدور الأول بمواجهة الأهلى والزمالك التى انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 29/29 أمس.

وتشهد الجولة الأولى بالدور الثانى لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج.

وتنتهى المرحلة الثانية بدورى المحترفين للمنافسة على اللقب يوم 10 مارس المقبل.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبي وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.