شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 دقيقة.. طاهر يهدر فرصة هدفين للأهلي أمام مونتيري والتعادل مسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وهدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية بعد استغلال خطأ أفشة في السيطرة على الكرة وسددها ولكن مرت بعيدا عن المرمى، بينما أهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف التدم للأهلي في الدقيقة الرابعة رغم انفراده بالمرمى، بعدما استلم الكرة وحاول مراوغة لاعب مونتيري لتضيع منه الكرة.

وأهدر حسين الشحات فرصة بعدما استلم عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 12 ولم يحسن استغلالها، قبل أن يحتسبها الحكم تسلل على الشحات الذي تواجد في مصيدة التسلل، وتحصل مونتيري على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي وسددها مباشرة على مرمى علي لطفي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وهدد مونتيري مرمى الأهلي في الدقيقة 20 من تصويبة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي، واحتسب الحكم تسلل على طاهر طاهر في الدقيقة 22 بعدما استلم كرة خطيرة في ظهر دفاع الفريق المكسيكي ولكنه لم يحسن التعامل معها قبل احتساب اللعبة تسلل.

وأهدر الأهلي فرصة خطيرة في الدقيقة 26 بعدما بدأت الهجمة من عند عبد القادر في الجهة اليسرى ووصلت إلى الشحات في الناحية اليمنى والذي مررها إلى طاهر الذي فضل المراوغة بدلا من التصويب المباشر على المرمى، وهدد مونتيري مرمى الأهلي من رأسية متقنة بعد التحصل على ركلة ركنية ولكن مرت أعلى العارضة.

وأهدر طاهر طاهر هدف محقق في الدقيقة 28 بعد استقبال عرضية متقنة من معلولو ولكنه سدد الكرة في المكان المتواجد به حارس مرمى مونتيري، فيما باغت لاعب مونتيري مرمى الأهلي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بسلام بعيدا عن كمرمى الأهلي.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

ويخوض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.