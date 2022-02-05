شكرا لقرائتكم خبر عن مونتيرى المكسيكى يهدر فرصة هدف أمام الأهلى بمونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد مرمى إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف مرمى الأهلى عن طريق ضربة حرة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، ضمن منافسات الدور التمهيدى من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل المباراة الذى ضم كلا من: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل مونتيرى المكسيكى كالتالى:حراسة المرمى: إستيبان أندرادا،الدفاع: إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير،الوسط: سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا،الهجوم: رودافو بيتزارو، مورى.

وافقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات على تواجد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة لقيادة الأهلي أمام إف سي مونتيري.

ووافقت اللجنة على قيادة موسيماني للفريق بعد اعتماد المسحة الطبية الثانية التي أجراها وجاءت نتيجتها سلبية.