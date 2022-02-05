شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يهدر فرصة محققة وتعادل سلبي بين الأهلي ومونتيري بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة بدون أهداف من عمر مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي والتي تجمعهما حاليا باستاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كاس العالم للأندية، فى ضربة بداية الفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

وهدد مونتيري مرمى الأهلي فى الدقيقة الثانية بعد استغلال خطأ أفشة فى السيطرة على الكرة وسددها ولكن مرت بعيدا عن المرمى، بينما أهدر أحمد عبد القادر فرصة تسجيل هدف التدم للأهلي في الدقيقة الرابعة رغم انفراده بالمرمى، بعدما استلم الكرة وحاول مراوغة لاعب مونتيري لتضيع منه الكرة.

وأهدر حسين الشحات فرصة بعدما استلم عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 12 ولم يحسن استغلالها ، قبل أن يحتسبها الحكم تسلل على الشحات الذي تواجد في مصيدة التسلل، وتحصل مونتيري على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الأهلي وسددها مباشرة على مرمى علي لطفي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر فى الهجوم.

ويخوض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.