شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يهدد مرمى مونتيري المكسيكي فى الدقيقة 4.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد أحمد عبد القادر لاعب الأهلى مرمى إف سي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف بتسديدة فى الدقيقة 4 من عمر المباراة المقامة حاليا على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل المباراة، الذي ضم كلا من: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل مونتيرى المكسيكى كالتالى:حراسة المرمى: إستيبان أندرادا،الدفاع: إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير،الوسط: سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا،الهجوم: رودافو بيتزارو، مورى.

وافقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات على تواجد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة لقيادة الأهلي أمام إف سي مونتيري.

ووافقت اللجنة على قيادة موسيماني للفريق بعد اعتماد المسحة الطبية الثانية التي أجراها وجاءت نتيجتها سلبية.