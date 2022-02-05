جماهير الأهلي تهتف لـ«موسيماني» قبل مواجهة مونتيرى بالمونديال

القاهرة - سامية سيد - هتفت جماهير الأهلي الموجودة فى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بأبو ظبي، لـ«بيتسو ‏موسيماني» المدير الفني للفريق فور ظهوره فى ملعب المباراة، بعد موافقة اللجنة المنظمة ‏للبطولة على قيادته الفريق أمام مونتيري المكسيكي، بعد اعتماد المسحة الطبية الثانية التي أجراها وجاءت نتيجتها ‏سلبية.‏

وحرص موسيماني على رد التحية للجماهير، خلال عمليات الإحماء التي سبقت اللقاء الذي ‏ينطلق في السادسة والنصف مساء اليوم.‏



وأعلن موسيماني تشكيل الأهلي، الذي ضم كلا من: ‏

علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد ‏مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر. ‏

ويلتقي الأهلي مع فريق إف سي مونتيري بطل الكونكاكاف في السادسة والنصف مساء اليوم ‏على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من ‏بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.‏