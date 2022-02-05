شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تهتف لـ«موسيماني» قبل مواجهة مونتيرى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هتفت جماهير الأهلي الموجودة فى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بأبو ظبي، لـ«بيتسو موسيماني» المدير الفني للفريق فور ظهوره فى ملعب المباراة، بعد موافقة اللجنة المنظمة للبطولة على قيادته الفريق أمام مونتيري المكسيكي، بعد اعتماد المسحة الطبية الثانية التي أجراها وجاءت نتيجتها سلبية.
وحرص موسيماني على رد التحية للجماهير، خلال عمليات الإحماء التي سبقت اللقاء الذي ينطلق في السادسة والنصف مساء اليوم.
وأعلن موسيماني تشكيل الأهلي، الذي ضم كلا من:
علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.
ويلتقي الأهلي مع فريق إف سي مونتيري بطل الكونكاكاف في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.