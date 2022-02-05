شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي والجزيرى والمثلوثى يشاركون فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر المغربي أشرف بن شرقي والتونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر القلعة البيضاء للانتظام فى تدريبات الفريق اليوم السبت بعد عودتهم من صفوف منتخبي المغرب وتونس عقب خروج المنتخبين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 12 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حصل على راحة لمدة 3 أيام بعد مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

من ناحية أخرى حرص الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التواصل مع محمود حمدى الونش، مدافع الفريق ومنتخب مصر، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة التى تعرض لها فى الرأس خلال مواجهة الكاميرون فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا.

وأجرى طبيب الزمالك عدة اتصالات بالونش للاطمئنان على حالته الصحية، ومدى جاهزيته للمشاركة مع الفراعنة فى مواجهة السنغال بنهائى البطولة، والمقرر لها التاسعة مساء غد الأحد.

وواصل لاعبو المنتخب عمليات الاستشفاء لليوم الثانى على التوالى، فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلب اللاعبين بعد خوض أشواط إضافية فى 3 مباريات متتالية.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة، حيث خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.

على الجانب الأخر، صعد أسود التيرانجا كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3/1، قبل أن تصعد للنهائى بعد الفوز على بوركينا فاسو فى نصف النهائي بنتيجة 3/1.